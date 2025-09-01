Ülkeler ünlü çiftin düğünü için adeta yarışa girdi! Yeni Zelanda'nın teklifi olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile NFL yıldızı Travis Kelce'in düğünü için nefesler tutulurken, ülkeler bu organizasyona ev sahipliği yapmak için adeta yarışa girdi.

''POPUN KRALİYET DÜĞÜNÜ''

Tourism New Zealand, 27 Ağustos Çarşamba günü Instagram'da paylaştığı gönderide "Bu, Popun bir sonraki Kraliyet Düğünü'nün tam burada, Aotearoa Yeni Zelanda'da düzenlenmesi için resmi dilekçemiz" ifadelerini kullandı.

''MÜKEMMEL BİR DÜĞÜN ATMOSFERİ SUNACAK''

Paylaşımda, ülkenin üzüm bağları, ahşap kiliseleri ve göllerinin çift için "mükemmel düğün atmosferi" sunacağı vurgulandı. Öte yandan Başbakan Christopher Luxon da düğün ve balayının yapılabileceği en iyi yerin Yeni Zelanda olduğunu kaydetti. Ünlü çift için önerdiği aktiviteler arasında Aoraki Cook Dağı’na tırmanış, Waitomo’daki ateşböceği mağaralarını ziyaret ve Queenstown’da yamaç paraşütü yer aldı.

ÜNLÜ ÇİFTİ AĞIRLAMAK İSTEYEN TEK YER YENİ ZELANDA DEĞİL

Üstelik ünlü çifti düğün için ağırlamak isteyen tek yer Yeni Zelanda değil. New York Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımında ''Evlenmek için bir yer mi arıyorsunuz? New York’a hoş geldiniz'' mesajını paylaşarak Swift’in 2014 tarihli albümüne gönderme yapıldı.