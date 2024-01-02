Caner Erkin ile Şükran Ovalı’dan romantik kutlama: 2 Ocak 2017’de ‘evet’ dedik

2 Ocak 2024 17:31 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:33

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da dünya evine girmişti. Çift, mutlu giden evliliklerinde tam 6 yıl devirdi. 7. yıllarına giriş yapan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yıl dönümlerini kutladı.

7. YILA ÖZEL PAYLAŞIM

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da ‘Savcı Derya’ karakterini üstlenen Şükran Ovalı, paylaştığı videonun altına şu notu düştü:

“Canım sevgilim 2 Ocak 2017’de iyi ki evet dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisisin. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla, geçsin zamanımız. Seni çooooook seviyorum.”

Başarılı futbolcu Caner Erkin ise bu romantik kutlamaya “Aşkım benim iyi ki peşinden koşmayı bırakmadım. Hayatımın anlamısın, bir ömür beraber olalım. İyi ki Mihran Ela’mızın annesisin. Hep senin yanında arkanda en yakınında olacağım. Seni çok seviyorum dünyam” şeklinde karşılık verdi.

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın Mihran Ela adında bir kızları bulunuyor.