Cem Yılmaz’dan Yusuf dikeç pozu! Sosyal medya ikiye bölündü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda atıcılık dalında gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç’in ikonik pozu gündemden düşmüyor. Başarısıyla tüm dünyaya adını duyuran Dikeç’in pozunu Cem Yılmaz da verdi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, ülkemize gümüş madalyayı kazandırdı.

Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç gönüllerde taht kurdu.

Dünyada bir akım haline gelen pozu komedyen Cem Yılmaz da vermekten geri durmadı. Yılmaz, bir eli cebinde diğer eliyle nişan aldığı fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yılmaz için kullanıcılar sosyal medyada ikiye bölündü. Bazıları fotoğrafı beğenirken, bazıları ise “Sürekli dikkat çekmeye çalışan ergen gibi, bu hareketler ne” , “Bir şeyden de eksik kal ya” yorumlarında bulundu.