Siber zorbalığa maruz kalan Aleyna Tilki harekete geçti! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, siber zorbalığa maruz kaldı. Tilki'nin kimlik ve özel bilgileri ele geçiren İbrahim Y, ünlü ismin babası ve menajerine mesaj atarak söz konusu bilgileri 3. kişilere yaymakla tehdit etti. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Birkaç ay önce yaptığı “Benim ölmemi ve gerçekten yok olmamı istiyorlar” sözleriyle müzik dünyasında konserlerinin iptal edildiğini belirten Aleyna Tilki, son olarak uğradığı siber zorbalıkla gündem oldu.

ALEYNA TİLKİ’YE SİBER ŞANTAJ

Sabah’ta yer alan habere göre; ünlü şarkıcının ev adresi, T.C kimlik bilgileri, kişisel verileri ve daha birçok bilgiyi ele geçiren İbrahim Y, Tilki’nin menajeri ve babasıyla iletişime geçti. Sosyal medyadan şarkıcının babasına mesaj atan kişi, “Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş” diyerek kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik cilt no, aile sıra no ve okul numarası ile şubesine kadar özel bilgilerinin yer aldığı verileri paylaştı. Daha sonra aynı bilgileri Aleyna Tilki’nin menajeriyle de paylaşarak bunları yaymakla tehdit etti.

BİLGİLERİN İFŞASIYLA TEHDİT EDİLDİ

Durumdan haberdar olan Tilki hemen harekete geçti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede “Organize olduğu düşünülen bir örgüt tarafından kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve maddi menfaat elde etme amacıyla Tilki ve ailesi bilgilerin ifşasıyla tehdit edilmektedir” denildi.

ŞÜPHELİ: HESAP BANA AİT

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İbrahim Y. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etti.

Ancak savcılık şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar etmedi. Şarkıcının kişisel verilerini ele geçirip babasına ve asistanına attığını belirledi.

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

"Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.