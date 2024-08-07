“Millet olarak rahatlayın” diyerek gitmişti! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule aylar sonra ortaya çıktı

Dilan Polat’ın çocukları Milan Efe ile Nilda’nın bakıcısı ve evin yardımcısı Özbekistan uyruklu Şule, kaçak durumda olduğu için sınır dışı edilmişti. Ülkesine dönerken “Millet olarak rahatlayın, alnım ak şekilde gidiyorum” diye video çekerek sitemde bulunan Şule aylar sonra ortaya çıktı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan yaklaşık 8 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın çocuklarının bakıcısı Shaklo Khaydarova (Şule) ile evdeki diğer yardımcı Nargiza Khaydarova (Nergiz) Aralık ayında gözaltına alınmıştı.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Şule ve Nergiz’in turist vizesi ile ülkeye girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edilmiş, ardından ikili sınır dışı edilmişti.

Memleketine dönen Şule, TikTok hesabından çok geçmeden paylaştığı videoda “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE BAKICI ŞULE’NİN SON HALİ

Bir süredir ortalık görünmeyen Şule, arkadaşının paylaştığı fotoğrafta ortaya çıktı. Yorgun hali dikkat çeken isim, yeniden gündem oldu.

GECE KULÜBÜ AÇTI

Öte yandan Şule’nin bir arkadaşı ‘Hayırlı olsun’ notuyla gece kulübünden fotoğraf paylaşmıştı. Bu hamle, çocuk bakıcısı Şule’nin eğlence sektörüne adım attığı şeklinde yorumlanmıştı. Ayrıca TikTok paylaşımlarıyla gündem olan ismin zaman zaman yaptığı lüks bir evden paylaşımlar da dikkat çekmişti.