Songül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla fotoğraf paylaştı

Söylediği şarkılarının yanı sıra yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, oğlu Efe ile fotoğraf paylaştı. Karlı fotoğrafa “Yol arkadaşım, can oğlum” notunu düştü.

Şarkıcı kimliğiyle bilinen ve ‘Gelinim Mutfakta’ , ‘Bu Tabak Benim’ gibi programların sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Daha önceki partneri Uğur Aslan ile yeni programı ‘Sana Değer’i sunmaya hazırlanan Karlı, hazırlıklarını sürdürüyor.

İŞTE SONGÜL KARLI VE OĞLU EFE

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isim, günlük hayatından kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isim konuşulan fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Karlı, son olarak oğlu ile yan yana çekilen bir görüntüsüne yer verdi.

Evladını gözlerden uzak bir şekilde büyüten Karlı, kareye “Yol arkadaşım, Allah senin karşına iyi insanlar çıkarsın, can oğlum” notunu düştü. Hayranları fotoğrafa “Güzel annenin güzel evladı” , “Allah bağışlasın” gibi yorumlar yaptı.

2005 yılında Baykal Gümüş ile evlenen şarkıcının bu evlilikten oğlu Efe Furkan dünyaya gelmişti. Efe şimdi 18 yaşında.