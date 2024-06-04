Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında yeni gelişme: Avukat ek bilirkişi raporu talep etti

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla, 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başkaca psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verirken, duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Oyuncu Ozan Güven’in, 13 Haziran 2020’de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

OZAN GÜVEN’İN AVUKATI EK BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP ETTİ

Duruşmada müşteki sanık Ozan Güven'in avukatı, "Adli Tıp Kurulu'nun taraflı davrandığını düşünüyoruz, müşteki sanık Deniz Bulutsuz'un olaydan önce psikolojik açıdan tedavi gördüğüne dair duyumlarımız var. Ek bilirkişi raporu aldırılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.

KAYITLARIN İNCELENMESİNE HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, SGK'ya ve Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'den önce anksiyete bozukluğu veya başkaca psikolojik tedavi görüp görmediğine ilişkin kayıtların incelenmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven’in de Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Güven’in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise ’basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.