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Ödül gecesine tekerlekli sandalyeyle katılan Demet Evgar hayranlarını korkuttu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ödül gecesine tekerlekli sandalyeyle katılan Demet Evgar hayranlarını korkuttu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar’da başrolü üstlenen Demet Evgar, dün akşam bir ödül törenine katıldı. Törene koltuk değnekleriyle gelen, daha sonra ise tekerlekli sandalye ile etkinlikten ayrılan Evgar, sevenlerini endişelendirdi.

Elle dergisinin düzenlediği Elle Style Awards ödül töreninin dün akşam 10.’su gerçekleşti. Demet Evgar’ın törene bastonla katılması ve gecenin ilerleyen saatlerinde ise tekerlekli sandalyeye geçmesi dikkat çekti.

SETTE KAZA GEÇİRDİ

Show TV’de Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak ile Bahar dizisinde başrolü paylaşan Demet Evgar sette kaza geçirdi. Katıldığı davetin gecesinde röportaj veren Evgar, kasının yırtıldığını söyledi. Verdiği röportajda ise “Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu, yırtık var. Tam teşekküllü bir MR çekilmesi lazım ama iyiyim. Biraz nazar değdi” şeklinde konuştu. 

Ödül gecesine tekerlekli sandalyeyle katılan Demet Evgar hayranlarını korkuttu - 1. Resim

BAHAR EKİBİYLE KAVGALI MI?

Son dönemde set ekibiyle kavga ettiği yönünde haberler çıkan Demet Evgar, bu konuya da açıklık getirdi. Evgar, ekiple aralarında bir problemin olduğunu belirtti. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığım her işe müthiş bir sevdayla, tutkuyla tutunuyorum. Tutunamayacağım işleri kabul etmiyorum ama burada ekibin çok büyük kıymeti oluyor. Bu yükseliş kesinlikle kale gibi Bahar ekibine aittir. Bunu hiçbir zaman üstüme alabileceğim bir şey değil. Çünkü birbirimize izin verdiğimiz ortam var. O yüzden nazar değmesi normal… Çok görülen bir şey değil çünkü bu tür bu tip işler…”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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