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Aşkın Pusulası dizisinde kriz! Çekimler durdu, ekibe ödeme yapılmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aşkın Pusulası dizisinde kriz! Çekimler durdu, ekibe ödeme yapılmadı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ali Sürmeli, Engin Öztürk, Büşra Develi, Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Aşkın Pusulası dizisinin seti durdu. 6. bölümde çekimlerine ara verilen dizinin teknik ekibe ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

Birçok ünlü ismi buluşturan TRT Avaz'da yayınlanması planlanan Aşkın Pusulası dizisinde kriz çıktı. Dizi henüz ekrana gelmeden adından söz ettirdi. Merakla beklenen yapımda ödeme sorunu nedeniyle çekimlere ara verildiği öğrenildi.

6. BÖLÜMDE ÇEKİMLER DURDU

Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi’yi başrollerde buluşturan Aşkın Pusulası, daha yayınlanmadan gündeme oturdu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; başta yurt dışı için çekildiği açıklanan Alim Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Akbaş oturuyordu. 6 bölümü çekilen, 7. bölümü de tamamlanamayan dizinin çekimleri 3 hafta önce durdu.

Aşkın Pusulası dizisinde kriz! Çekimler durdu, ekibe ödeme yapılmadı - 1. Resim

SETİN DEVAM EDECEĞİ TARİH BELLİ DEĞİL

Alperen Duymaz (Cihan), Engin Öztürk (Sarp), Büşra Develi (Elmas), Ali Sürmeli (İzzet), Levent Ülgen (Kirve), İdil Fırat (Aynur), Ayten Soykök (Sema), Gamze Topuz (Banu) ve Duygu Arda'nın (Hülya) rol aldığı dizinin sete ne zaman çıkacağı henüz belli değil. 

Aşkın Pusulası dizisinde kriz! Çekimler durdu, ekibe ödeme yapılmadı - 2. Resim

GEÇİCİ ÖDEME GÜÇLÜĞÜ YAŞANIYOR

Geçici bir ödeme güçlüğü yaşadığı öğrenilen yapım şirketinden haber bekleyen çalışanlar, 3 haftalık alacaklarının olduğunu ifade etti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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