Sandık Kokusu dizisinde Ali Yağcı, Can karakterini oynayacak
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu'na yeni bir isim daha dahil oluyor. En son Serkay Tütüncü’nün katıldığı dizide yer alacak olan Can karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne araması yapıldı. İşte oyuncu kadrosu...
Son günlerde gündemde yer alan Sandık Kokusu dizisi 12 Haziran'da sezon finali yapacak. Sevilerek takip edilen projeye dahil olacak olan Can karakterini kimin oynadığı ise izleyicinin merak konusu oldu.
Karakteri, Ali Yağcı oynayacak. Sanatçı, 1990 senesinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Deniz Erdem ile Eric Morris’ten oyunculuk alanında eğitim alan isim, 2019 senesinde Her Yerde Sen dizisinde yer aldı.
Erkenci Kuş dizisinde Osman, İyi Günde Kötü Günde projesinde Ferit karakterini oynadı.
12 Haziran'da sezon finali yapacak olan dizide yer alan isimler şöyle: Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili ve Uğur Yücel.
Kaynak: Türkiye Gazetesi