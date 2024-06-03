Sandık Kokusu dizisinde Ali Yağcı, Can karakterini oynayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 18:15 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 18:22 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu'na yeni bir isim daha dahil oluyor. En son Serkay Tütüncü’nün katıldığı dizide yer alacak olan Can karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne araması yapıldı. İşte oyuncu kadrosu...