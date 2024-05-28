Kadir Polatçı, Sandık Kokusu dizisine Komiser Kemal rolü ile katılacak

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin sezon finaline kısa süre kala yeni bir isim dahil oluyor. En son Metin Metin Akdülger’in veda ettiği dizide araya yaklaşılıyorken Kadir Polatçı dahil olacak. Başarılı oyuncunun rolü olan Komiser Kemal kim oynuyor, gerçek adı nedir gibi aramalar yapıldı. İşte oyuncu kadrosu 2024!

Özge Özpirinççi, Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı dizinin sezon finaline az bir süre kala dahil olacak olan yeni karakter gündeme geldi. Çeşitli projelerde ekranlarda yer alan Kadir Polatçı'nın oynadığı Komiser Kemal rolü hakkında kim oynuyor sorusu araştırıldı. Polatçı'nın yer aldığı dizi ve filmler...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni dahil olacak olan karakteri, Kadir Polatçı oynayacakken projenin 12 Haziran Çarşamba günü ara vermesi planlanıyor.

Polatçı, 30 Eylül 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini Dumlupınar Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nde tamamlayan isim, küçük yaşlardan itibaren spor ile ilgileniyor. Güreş alanında 8 defa İstanbul, 3 defa da Türkiye şampiyonluğu kazanan isim Kardeş Payı projesi ile ekranlarda yer alırken Verda, Bozkır gibi projelerde de adından söz ettirdi.

2019-2020'de Kuruluş:Osman dizisinde Yaman Alp karakteri ile yer aldı. En son 2023 senesinde Ruhun Duymaz dizisinde Ali karakteri ile ekranlara çıktı.

Yer aldığı filmler ise şöyle:

Hava Muhalefeti

Özür Dilerim

Aşk Şarkısı

Hemen Döneriz

Yol Arkadaşım 2

Yol Arkadaşım

Küçük Esnaf