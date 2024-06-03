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Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! Müjde Uzman ve Selin Türkmen de veda ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti&#039;nde yaprak dökümü! Müjde Uzman ve Selin Türkmen de veda ediyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz’ın ardından iki ayrılık haberi daha geldi. Sevilen yapıma geçtiğimiz günlerde astım krizi geçiren Müjde Uzman’ın veda edeceği öğrenildi. Öte yandan Çimen’i canlandıran Selin Türkmen’in de kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.

7 Haziran Cuma akşamı sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti veda haberleriyle konuşulmaya devam ediyor. Finalde 4 ismin ayrılacağı diziye Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz’ın ardından Müjde Uzman ve Selin Türkmen de eklendi.

ALEV VE ÇİMEN DE GİDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti unutulmaz bir sezon finaline imza atacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizı tıpkı Aşk-ı Memnu finali gibi şoke eden bir finalle tatile çıkacak. Ketche'nin yönettiği dizide Umut'a hayat veren Serkan Tınmaz ile Rüzgâr'ı canlandıran Yiğit Kirazcı'nın vedasının ardından iki ayrılık daha yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! Müjde Uzman ve Selin Türkmen de veda ediyor - 1. Resim

Geçen günlerde sette astım krizi geçiren ve çektiği videolarla gündeme gelen dizinin Alev'i Müjde Uzman ekibe veda edecek. Diğer ayrılan isim de Çimen'i canlandıran Selin Türkmen.

SEYİRCİDEN TEPKİ: ARTIK İZLEMEM

İzleyicilerden bu habere tepki gecikmedi. Müjde Uzman (Alev)’in gitmesine anlam veremeyen bazı seyirciler “Dizinin en eğlenceli karakteri Alev’di, dizide kalmasını isterdim” , “Alev için izliyordum, artık izlemem” diyerek eleştirilerde bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! Müjde Uzman ve Selin Türkmen de veda ediyor - 2. Resim

SERKAN TINMAZ DA AYRILMIŞTI

Öte yandan Rüzgar’ı üstlenen Yiğit Kirazcı’nın ardından Umut’u canlandıran Serkan Tınmaz’ın da ayrılacağı öğrenilmişti. Ardından Tınmaz’ın dizideki partneri ve yakın arkadaşı Ceren Karakoç, sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak vedayı duyurdu. Mesajında ise “Benim canım; projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu bana hep yaşattın. Yeni maceralarımıza. Seni çok seviyorum” ifadelerini paylaştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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