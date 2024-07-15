Dilan Polat iddianamesinden yeni ayrıntılar! "Kabak lifli sabun"la para aklama

Kara para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz Kasım ayından beri cezaevinde tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddianamede "kabak lifli sabun alımı" ayrıntısına yer verildi. Çiftin en çok kazanç sağladığı şirketlerden biri olan “Rise and Shine”nın naylon fatura kestiği savunuluyor.

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında 77 sayfalık iddianame hazırlandı.

Şirketin en çok sattığı ürünün markaya ait doğal kabak lifli katı sabunu olduğunun belirtildiği iddianamede, Balıkesir’de yaşayan E.Ö. adlı kişinin 2 ayda 1866 sipariş kaydıyla toplamda 16 bin 560 adet sabundan aldığı, karşılığında da 1 milyon 194 bin 946 lira ödediği ifade ediliyor.

SAHTE FATURALAR DÜZENLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede, Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi’nin de arasında olduğu 5 şirkete satışları karşılığında bir alışveriş sitesi üzerinden 473,4 milyon TL ödeme yapıldığı da anlatıldı.

Şirketin farklı bir site üzerinden de toplam 131 milyon 181 bin 454,69 TL sabun sattığı belirtildi. Polat çiftinin mali müşaviri Ahmet Gün ifadesinde Rise And Shine şirketine Engin Polat’ın bilgisi dahilinde sahte faturalar düzenlediğini söyledi. Rise and Shine ürünleri hala satışta...