Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Aralık 2023 itibarıyla SON DURUM Dilan Polat çıktı mı, suçu ne, kaç yıl hapis yatacak?

11 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:30

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Türkiye'nin gündemine oturan ve kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat şüpheliler arasında yer aldı ve tutuklandı. Sosyal medyada Dilan Polat serbest bırakıldı, hapisten çıktı şeklinde paylaşımlar yapılmıştı. Peki, Dilan Polat serbest bırakıldı mı, hapiste mi? İşte, Dilan Polat suçu ne, kaç yıl hapis yatacak, ne zaman hapisten çıkacak? Dilan Polat davası, ne ile suçlandığı, ne zaman çıkacağı hakkında detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT SERBEST Mİ BIRAKILDI?

Dilan Polat'ın serbest bırakıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar asılsızdır. Dilan Polat cezaevinde kalmaya devam etmektedir. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'si tutuklanırken 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti. İtirazı değerlendirmeye alan hakimlik ise henüz kararını açıklamadı.

DİLAN POLAT'IN MASAK RAPORU KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Detaylı inceleme yapan ekipler Dilan Polat adına UYAP üzerinden 6 soruşturma açıldığını belirledi.

Bu soruşturmalar arasında ise şunlar yer alıyor; İstanbul ve Ankara’da olmak üzere toplam 3 ayrı 'tehdit' olayı, İstanbul Bakırköy'de bir adet "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb", İzmir'de bir adet "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Güveni Kötüye Kullanma”...

Dilan Polat hakkında 2014 ile 2022 yılları arasında başlatılan tüm bu soruşturmaların takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.

ENGİN POLAT'IN MASAK RAPORU KAYITLARI

Aynı incelemeye tabi tutulan Engin Polat’ın UYAP üzerinde, 3’ü mahkemede 2'si savcılıkta 5 ayrı kaydı olduğu belirlendi.

Soruşturmaların detayları ise şu şekilde; "İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan 2018 yılında ceza almış. 2006 yılında ‘Basit yaralama’ suçundan Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi’nde bir davası devam ediyor. Yine aynı dosyadan ‘tehdit’ davası devam eden Engin Polat hakkında 2020’de yapılan ‘tehdit’ şikayetiyle ilgili takipsizlik kararı çıkmış. Engin Polat ile ilgili 2018’de ‘Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma “ suçlamasıyla savcılık tarafından dava açılmış.

BABASINA 18 MİLYONU 'HARÇLIK' OLARAK GÖNDERMİŞ

Engin Polat'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 araç bulunan Polat, bunları ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyledi. Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını ifade etti.

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu 'karımın ihtiyaçları' olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise 'harçlık' olarak nitelendirdi.

"BANKA İŞLERİME BABAM BAKIYOR"

Babası Sezgin Polat'a yatırdığı 85 milyon nakit parayla ilgili konuşan Engin Polat, yoğunluğundan dolayı banka işlerini babasının hallettiğini tekrarladı.

Halit Polat'a 65 milyon lira, Enes Çetinkaya'ya 73 milyon lira aktarılmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Polat, eşinin firmalarda yapılan işlemlerden haberi olmadığını, ticari yönetimin kendisinde olduğunu ve eşinin işin sosyal medya-tanıtım boyutuyla ilgilendiğini belirtti.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN SAVCILIK İFADELERİ

Engin Polat ifadesinde, MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirtti.

Polat, "İddia edildiği gibi örgütlü bir şekilde gerçek bir alım ve satıma dayanmayan sahte belge ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden işlem yaparak aklama suçlarını işlemedim. Ben ihbarcının iddia ettiği gibi yasa dışı sanal bahis suçlarını da işlemedim. İlişkili olduğum şirketleri mail order yöntemiyle yasa dışı bahis işinde kullanmadım." dedi.

Şüphelilerden Dilan Polat ise ifadesinde herhangi bir suç örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütlü bir şekilde vergi kaçakçılığına konu sahte faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını iddia eden Polat, "Ben suç örgütü faaliyeti kapsamında bir suç işlemiş de değilim. Sanal bahis, kumar suçlarıyla herhangi bir ilgim bulunmamaktadır. Ben ticaretle uğraşan bir kişiyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum. Aslında ticari faaliyetlerimizi eşim Engin Polat yürütmektedir. Ben daha çok marka yüzü olarak sosyal medya çalışmaları yapmaktayım." ifadelerini kullandı.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.



Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.

Savcılıktan kayyum talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya konu olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etti.

Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetti.

Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.