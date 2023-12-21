Dilan Polat'ın son çaresi duyanları şaşkına çevirdi! Düzenli olarak cezaevine çağırdığı isim Hilal Saraç çıktı

21 Aralık 2023 18:27 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 19:39

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat haklarındaki Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlamaların ardından tutuklandı. Dilan Polat, Marmara Cezaevi’ne gönderilirken eşi engin Polat ise Çorlu Cezaevi'ne nakledildi.

Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak dün Dilan Polat'ın cezaevinden gönderdiği mektup ortaya çıktı.Bu mektupta çocuklarını çok özlediğini belirten ve dışarıya çıkmak için gün saydığını dile getiren Polat'ın yeni hamlesi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Oynat Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi Dilan ve Engin Polat çifti bugün Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Polat çifti "Kara para aklama" suçundan 9 gündür tutuklu olarak cezaevinde kalıyor.

DİLAN POLAT CEZAEVİNE ASTROLOG ÇAĞIRDI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astrolog "Hilal Saraç" olduğu ortaya çıktı. Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması ise dikkati çekti.

"DİLAN'A EŞİ VE KARDEŞİ İLE TUTUKLANACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Saraç şöyle konuştu: Dilan Polat'a eşi ve kardeşi ile birlikte tutuklanacağını söylemiştim. Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olacağı belliydi.

Tabii ki buna kimse inanmak istemez. Bekliyordum ama bir anda bu kadar ismin alınmasını beklemiyordum. Aslında bilmek istediği şey 'Bana ne olacak?' sorusunun cevabı.

Dilan Polat- Can Doğu- Sıla Doğu

"NİSAN AYINA KADAR DIŞARI ÇIKACAK"

Dilan'ın para pul umurunda değil. Tek istediği şey özgürlüğü. Maksimum Nisan ayına kadar dışarı çıkacağını söyledim. Tabii Şubat - Mart ayında da çıkabilir. Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum. Biz zaten içerideki süreci ile ilgili değil, daha çok dışarıya çıktıktan sonra ne yapacağını konuşuyoruz.

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Oynat Eylül Öztürk hüngür hüngür ağladı Dilan – Engin Polat kara para aklama soruşturmasına dahil olan fenomen Eylül Öztürk, sosyal medyada uzun bir açıklama yayınladı. Mağdur olduğunu ve çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldığını belirten Öztürk, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Süreç sonunda mutlaka aklanacağını ve hayatının belgeselini çekeceğini de sözlerine ekledi.

KARA PARA AKLAMA OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla 1 Kasım’da gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.