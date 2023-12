Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi! Gözyaşları içinde öyle bir şey yazdı ki ailesi kahroldu

20 Aralık 2023 16:17 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:20

Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Polat, Dilan Polat’tan gelen yeni bir mektubu Instagram hesabından paylaştı. Mektubu okuyanlar ise perişan oldu. Dilan Polat cezaevinden ilk mesajını gönderdi.

“BACAKLARIM AĞRIYOR! HER GÜN DÜŞÜNMEKTEN…”

Polat’ın 18 Kasım’da kaleme aldığı mektupta, "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şu an saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..." ifadeleri yer alıyor.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NEDEN TUTUKLANDI?

Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.

POLAT ÇİFTİ NEDEN MASAK RADARINA TAKILDI?

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" MASAK’ın görev ve yetki alanına giriyor. Polat çifti ve şirket ortakları bir süredir mali polisin takibi altındaydı. Milyonlar liralık para trafiği ve şirketleri arasındaki kuşkulu para transferleri soruşturma sürecini tetikledi. Dosyanın mali boyutunun büyüklüğü ve suçun niteliği nedeniyle MASAK devreye girdi.

MASAK'a göre bu suç şu şekilde tanımlanıyor: