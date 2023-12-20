Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi! Gözyaşları içinde öyle bir şey yazdı ki ailesi kahroldu
MASAK tarafından kara para aklama ve örgüt kurma suçlarından içeriye alınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık sorunları yaşayan Dilan Polat’tan cezaevinden mektup geldi. Gözyaşları içinde hastalığını açıkladı.
Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Polat, Dilan Polat’tan gelen yeni bir mektubu Instagram hesabından paylaştı. Mektubu okuyanlar ise perişan oldu. Dilan Polat cezaevinden ilk mesajını gönderdi.
“BACAKLARIM AĞRIYOR! HER GÜN DÜŞÜNMEKTEN…”
Polat’ın 18 Kasım’da kaleme aldığı mektupta, "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şu an saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..." ifadeleri yer alıyor.
DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NEDEN TUTUKLANDI?
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.
POLAT ÇİFTİ NEDEN MASAK RADARINA TAKILDI?
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" MASAK’ın görev ve yetki alanına giriyor. Polat çifti ve şirket ortakları bir süredir mali polisin takibi altındaydı. Milyonlar liralık para trafiği ve şirketleri arasındaki kuşkulu para transferleri soruşturma sürecini tetikledi. Dosyanın mali boyutunun büyüklüğü ve suçun niteliği nedeniyle MASAK devreye girdi.
MASAK'a göre bu suç şu şekilde tanımlanıyor:
- "5549 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, şüpheli işlem bildirimine ilişkin hüküm ihdas edilmiş ve yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesinin zorunlu olduğu.."
- "5549 sayılı Kanunun el koyma başlıklı 17nci maddesinde; aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabileceği hüküm altına alınmıştır."