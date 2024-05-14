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Bir sahte doktor vakası da Antalya'da! Muayenehanesi ruhsatsız çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir sahte doktor vakası da Antalya&#039;da! Muayenehanesi ruhsatsız çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da yaşayan İran asıllı bir kişi, kendisini sosyal medyadan doktor olarak tanıttı. Sağlık müdürlüğü ve polisin düzenlediği denetimde yalanı ortaya çıktı. Muayenenin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, çok sayıda dolgu makinesi ve botoks ürünlerinin yanı sıra gençlik aşıları da ele geçirildi.

Antalya Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini doktor olarak tanıtan İran asıllı ismi açıklanmayan bir kişinin adresini tespit etti.

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Liman Mahallesi’ndeki iş yerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte denetim gerçekleştirildi.

Bir sahte doktor vakası da Antalya'da! Muayenehanesi ruhsatsız çıktı - 1. Resim

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, yapılan aramalarda; 10 kullanılmış, 5 açılmamış dolgu maddesi, 1’i kullanılmış 3 serum, 2’si kullanılmış 3 botoks ürünü, 9 dolgu çözücü flakon, 6 lokal anestezik ampul, 1 bölgesel uyuşturucu sprey, 1’i açılmış 9 gençlik aşısı olarak bilinen antioksidan madde, 5’i açılmış 20 adet saç dökülmesi engelleyici solüsyon, 11 yağ eritici solüsyon flakonu, 1’i açılmış 2 adet şişlik ve koyu halka onarımı için kullanılan ürün, 3’ü açılmış 8 adet yüz serumu, 41 kan tüpü, 24 içinde sıvı bulunan kan tüpü, 16 intraket (damar yolu açmak için kullanılan aparat), 5 kutu şırınga, 8 kutu iğne ucu, 4 kapalı serum seti, kan almak için kullanılan aparatlar ve santrifüj cihazı (tüpe alınan kanları ayrıştırmak için kullanılan cihaz) ele geçirildi.

Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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