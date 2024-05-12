Kendisine müdahale eden doktora sedyeden kalkıp saldırdı

İstanbul'da kaza geçiren bir genç, koridorda sedye üzerinde kendisine müdahalede bulunmak isteyen doktora saldırdı. Güvenliğin araya girmesiyle kavga sonlanırken saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlıkta şiddetin son durağı Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi oldu. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde motosiklet kazası geçiren Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç acil serviste sedyenin üstünde beklediği esnada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi.

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SEDYE ÜZERİNDE SALDIRDI

Ancak hasta yakınları ile doktor arasında "koridorda sedye üzerinde müdahale" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı. Güvenliğin araya gitmesiyle kavga sonlandırıldı. Polis ekipleri şahsa saldıran genci ve akrabasını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs adli kontrolle serbest kaldı.

Yaralı gencin sedyede ayağa kalkın doktora saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.