Kanada'da akıl almaz hırsızlık olayı... 400 kilogram külçe altınla sırra kadem bastı!

Kanada'nın Toronto kentindeki havaalanında yaşanan hırsızlık olayı, tarihin en büyük hırsızlık olaylarından biri olarak tarihe geçti. 400 Kilogram külçe altını çalan hırsızı arama çalışmaları sürüyor.

İsviçre merkezli bankanın transfer ettiği altın külçeleri ve nakit para havaalanına indikten yaklaşık iki buçuk saat sonra, sahte, balık nakliye belgeleriyle kargo bölümüne gelen gizemli şahıs altınlarla sırra kadem bastı.

Milliyet'in haberine göre, dünyanın en büyük soygunlarından biri olarak kayıtlara geçen akıl almaz olayda, yetkililerin titizlikle sürdürdüğü '24 Karat Projesi' kod adlı soruşturma sayesinde sır perdesi aralanıyor.

SAHTE BELGELER KULLANDI

Kanada tarihinin en büyük altın soygunu, inanılmaz bir kolaylıkla gerçekleştirildi. Hırsız, sahte somon balığı nakliye belgelerini 14,5 milyon dolar değerinde altın külçelerini ve yaklaşık iki milyon dolarlık banknotları ele geçirmek için kullanıldı ve yetkilileri yanılttı.

Takvimler 17 Nisan 2023 tarihini gösterirken, Zurih merkezli İsviçre bankası Raiffeisen Schweiz’ın, Brinks şirketine gönderdiği ve toplam ağırlığı 400 kg olan saf külçe altın, Toronto Paerson Havaalanı'nın kargo bölümünden çalındı.

Altınlar kargo bölümüne alındıktan yaklaşık iki buçuk saat sonra kamyon ile havaalanına giren bir şahıs, sahte bir faturayla altınları kamyonuna yükleyip sırra kadem bastı. Kamyon şoförü koyu renk giysiler giyiyordu ve yüz maskesi takıyordu. Yetkililer, zanlının kullandığı faturanın Kanada Havayolları kargo binasında basıldığını keşfetti.

KOD ADI: PROJECT 24K

Kanada tarihinin 'en büyük altın soygunu' olarak kayıtlara geçen soygunun ardındaki sır perdesi aralanıyor. Büyük bir titizlikle soruşturmayı yürüten yetkililer, yaklaşık 470 milyon TL değerinde külçe altının çalındığı soygunla bağlantılı olarak altı kişiyi tutukladı. Kanada ve ABD güvenlik teşkilatlarının beraber yürüttüğü 'Project 24k' (24 Karat Projesi) kod adlı soruşturma, dünyanın en büyük altıncı, Kanada’nın ise en büyük soygunu olarak tarihe geçen olayın faillerinin izini sürdü.

ABD ve Kanadalı yetkililer, soruşturma kapsamında altına şekil vermek için kullanılan bir çok metal kalıp ve eritme kazanı gibi ekipmanlar ele geçirdi. Soyguncuların bu aletleri kullanarak altınları takip edilemez hale getirdiklerine inanılıyor.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yakalanan Kanada, Ontario’dan gelen bir şüphelinin arabasında ise, 'seri numarası yok edilmiş düzinelerce silah' bulundu. ABD’li yetkililer, silahların iki tanesinin tam otomatik silahlara dönüştürüldüğünü de ekledi. Yerel yetkililerden Nando Ianniccca, yaptığı basın açıklamasında şöyle dedi: "Bu, simya gibi. Ancak bu kez altınlar, silahlara dönüşmüş."

"FİLM GİBİ SOYGUN"

Yerel bir Belediye Başkanı olan Patrick Brown ise, altın soygununun 'neredeyse bir Ocean's 11 filmi gibi' olduğunu söyledi.

Soygunla bağlantılı olarak üç Toronto Paerson Havaalanı çalışanı ve bir de kuyumcu tutuklandı. Tutuklulardan beşi şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Yetkililer, yanı sıra dokuz şüpheli için de yakalama emri çıkardı. Kanada Havayolları, olayla ilgili bir çalışanını görev aldı, başka bir çalışan ise görevden alınmadan önce istifa etti.

Project 24k soruşturması kapsamında 225 şirket ve mülk için arama kararı çıkartıldı, ve yaklaşık 50 kişi sorgulandı. ABD’li Philedelphia ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Kurumu) ofisi, Kanada ve ABD yerel polisi, soruşturmayı beraber yürüttü. Toplamda 19 kişinin tutuklandığı soruşturmada, 65 adet yasadışı ateşli silah ele geçirilirken yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde de çalıntı külçe altın bulundu. Soruşturma halihazırda sürüyor.