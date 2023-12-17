Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ kadrosuna büyük darbe! Fenomenlerin el konulan mal varlıklarının nasıl satılacağı belli oldu

17 Aralık 2023 11:56 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:57

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Sabah Gazetesi

Suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturması giderek büyüyor. Şampiyonlar Ligi olarak isimlendirilen fenomenler arasında yer alan Özlem Öz - Tayyar Öz çifti de bu durumdan etkilendi. Ekipler fenomenlerin güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızlı bir şekilde satılması için kararını verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA BÜYÜK DARBE

Sabah’ın haberine göre; Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak tanımladığı fenomenlerin güzellik salonlarına ve eğlence mekanlarına el konuldu. El konulan yerlerin satılması üzerine formüller üretilirken flaş bir karar alındı. Gelen bilgiye göre, TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' sağlanacak.

MAL VARLIKLARINA NE OLACAK?

Dilan- Engin Polat çifti başta olmak üzere Esra Ceyda Kardeşler gibi sosyal medya fenomenleri kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Bu mal varlıklarına el konulduktan sonra sık sık yaşanan tartışma bu mallara ne olacağıydı.

Dilan Polat’ın 2019 yılında paylaştığı ve “Şampiyonlar ligi” olarak adlandırılan fotoğrafta yer alan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

DİLAN POLAT'IN HASTALIĞI NE?

Öte yandan Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" dedi.

Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Polat, "Kelebek gibi kalbim var beni. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah'a havale edin. Allah çok büyük. Tedavisi olan bir hastalıkta değil sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık vücudum ağrıyor çok ağrıyor dayanılmayacak ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır ve umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok sağlıkla bakın" ifadelerini kullandı.