Dilan Polat’tan mektup var! Kayınvalide Şükran Polat ‘Yüreğim dayanmıyor’ diyerek paylaştı

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat ile ilgili 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutukluluk haline devam edilen çiftten Dilan Polat, kayınvalidesi Şükran Polat’a uzunca bir mektup yolladı. Polat, mektubunda “Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. İddianamede sadece yalancı tanık beyanları ile aylarca daha çocuklarımıza hasret kalacağız” diyerek sitemde bulundu.

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı. Kara parayı nasıl akladıkları iddianame detaylarında yer alan çiftten Dilan Polat ve Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Son duruşmada çiftin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 4 Eylül’de hakim karşısına çıkacak Dilan Polat kayınvalidesi Şükran Polat’a mektup gönderdi. Kayınvalide Polat, “Dilan kızımdan mektup geldi, yüreğim artık dayanmıyor” diyerek o satırları paylaştı.

“ÇOCUKLARIMDAN AYRI ÖLÜYORUM”

İşte Dilan Polat’ın cezaevinde yazdığı ve sitem ettiği o mektup:

“Kamuoyuna zulüm ediyorlar. Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. İddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. İddianamede sadece yalancı tanık beyanları ile aylarca daha çocuklarımıza hasret kalacağız. Beni burada ölüme terk ettiler. Bana bir şey olursa eğer ki artık yaşayamıyorum. Hakkım hiçbirine helal değil. Çocuklarımın hasretine dayanacak gücüm, tek bir günüm bile kalmadı. Bu haksızlığa artık dayanamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'ınızdan bulun. Çocuklarımdan ayrı ölüyorum. Haksız ve suçsuz yere burada bizi ayırdınız.”

“AİLE ŞİRKETİNİ ÖRGÜT YAPTINIZ, KARA PARA DEDİNİZ”

“Aileye örgüt dediniz. Aile şirketini örgüt yaptınız. Kara para dediniz. Alnımızın akıyla çalışıp kazandığımız paraya kara dediniz. Tüm raporlar geldi. Zulüm ettiniz bize, medya baskısı dediniz. Bir gecede iftiralarla evimizden ayırıp video, fotoğraf çekip medyaya paylaştınız. Eziyet ettiniz bize başından beri. Özgürlüğüm önemsiz. Evlatlarımızdan ayırdınız haksız yere, suçsuz yere. Hala da devam ediyorsunuz, sonu gelmiyor. Bir anneye bu kadar zulüm edilmez, edilmemeliydi. Tüm raporlar mevcut. Savcı tahliye talep etti ama haksız yere hala çocuklarımdan ayrıyım. Hakkımı alan kim varsa helal etmiyorum.”