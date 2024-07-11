Engin örgüt lideri, Dilan Polat yönetici! 40 yıl hapis talebinde detaylar ortaya çıktı...

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı...

Engin Polat için örgüt lideri, eşi Dilan Polat için de örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı. Dilan ve Engin Polat’ın 3 ayrı suçtan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca Engin Polat’ın soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 74 yaşındaki anneannesi de örgüt üyesi olarak değerlendirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anneanne ve beraberindeki 18 kişi için de 36 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

'KARA PARA' SORUŞTURMASINDA 'RÜŞVET'TEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kara para aklama soruşturması çerçevesinde sosyal medya mecralarında “Neslim Güngen” mahlası ile anılan Neslihan Güngen ile İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 25 şehirde düzenlenen “Kuyu-8” operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 61’e yükseldi. Gözaltındakilerden birinin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen ve vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişi olduğu öğrenildi. Balıkesir’de tatilde yakalanan müfettişin, şüpheliler hakkında hazırlanacak raporla ilgili zanlı Neslim Güngen ile ‘kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek’ şekilde görüşmek istemesi hususu tape kayıtlarıyla tespit edildi. Müfettiş “rüşvet” suçundan gözaltına alındı ve mal varlığına el konuldu.