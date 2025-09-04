Dublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum… Sessizliğini bozdu

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı ve 2024’te son bulan “Aile” dizisinin dublörü, geçtiğimiz günlerde dizideki tehlikeli sahnelerden birinin kamera arkası görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Görüntüler kısa sürede gündeme otururken, bazı kişiler tarafından “Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı” ve “Ateşi bile dublörü yakıyor” yorumları yapıldı. Gelen tepkilerden sonra Mehmet Tan, bağlı olduğu ajans tarafından işten çıkarıldı.

DUBLÖR MEHMET TAN İŞİNDEN OLDU

Mehmet Tan, gündeme gelen sahne paylaşımı sonrası ajansı tarafından işten çıkarıldığını ve artık dublörlük yapmak istemediğini belirtti. Tan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Birçok sahne çektim, birçok yerden atladım, birçok sahneyi güzelleştirdim belki de. Yeri geldi sakatlandım ve bu sakatlığımın üstüne Türkiye üçüncüsü oldum. Biz dublörlerin güzel bir kazancı zaten yok. Hepimiz bir oyuncu olabilme hayaliyle bu işe başvuruyoruz. Ben de artık dublörlük yapmak istemiyorum. Bir gün olur da böyle bir şansım olursa kendi dublörlüğümü yapmak istiyorum.”

İlgili Haber Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü aldığı maaşı açıkladı! Mehmet Tan merak edilen soruları cevapladı

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN AÇIKLAMA VAR

Yaşanan olayların ardından Kıvanç Tatlıtuğ da sessizliğini bozdu. Set ekibinin büyük bir aile gibi çalıştığını ve yoğun tempoda haftalık bölümleri yetiştirdiklerini belirten Tatlıtuğ, Mehmet Tan’ın sosyal medyada bir sahneyi paylaştığını ancak hukuki detayları bilmediği için bu konuya yorum yapamayacağını söyledi. Yine de kimsenin işten çıkarılmasını istemediğini vurguladı ve Mehmet Tan ile gelecekte tekrar çalışmayı dilediğini şu sözlerle belirtti:

“Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.”