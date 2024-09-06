“Düğünü Çağla için yaptım” diyen Acun Ilıcalı bilinmeyenleri ilk kez açıkladı

Geçtiğimiz akşam Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturan Acun Ilıcalı, düğünden sonraki partide konuştu. 4. kez damat olan Ilıcalı, “Düğünü Çağla’yı mutlu etmek için yaptım” diyerek, çok konuşulan organizasyonun detaylarını da açıklamayı ihmal etmedi.

55 yaşındaki medya patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile hayatını birleştirdi. Bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ demek için hazırlanan çift, sürat teknesiyle mekana giriş yaptı. Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen nikah adeta ünlü akınına uğradı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

Ünlü akınına uğrayan geceye Hülya Avşar, MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner, Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir, Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, Nusret Gökçe, Ali Koç, Jose Mourinho gibi birçok isim katıldı.

“A’DAN Z’YE ÇAĞLAYI MUTLU ETMEK İÇİN YAPTIM”

Düğünden sonra gerçekleşen after partide ise Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken bir itiraf geldi. 4. kez damat olan Ilıcalı, düğünü Çağla Altunkaya için yaptığını dile getirdi. Organizasyonda emeğinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Açık söyleyeyim bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O ‘küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım’ dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya böyle, ‘daha güzel olsun, daha güzel olsun’ dedim.”

“ÖYLE İNCE DETAYLAR, BİLİRSİNİZ BENİ”

Bazı detayları kendisinin düşündüğünü belirten Ilıcalı, “‘Bedevi’ diye yazılar etrafta... ‘Bedevi bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir. Orada tanışmıştık. O yüzden de bu gecenin adını kulüp yaptık. Öyle ince detaylar... Bilirsiniz beni” şeklinde konuştu.

İLK İŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRMEK OLDU

Öte yandan düğündeki mutlu halleri her an objektiflere yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, nikahtan saatler sonraki hamlesiyle dikkat çekti. Instagram hesabına yalnızca arkadaşlarını ekleyen isim, ‘Altunkaya’ soyadını kaldırıp ‘Ilıcalı’ olarak değiştirdi. Bu durum takipçilerin gözünden kaçmadı.

ÇOK KONUŞULAN ALİ KOÇ DİYALOGU

Ayrıca düğünde özellikle gelin Ayça Çağla Altunkaya ile Ali Koç arasında yaşanan bir diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

Çift konuşma yaptığı esnada Ali Koç masasından Çağla’ya “Çağla yetmez doğru düzgün konuş” diyerek seslendi. Ayça Çağla Altunkaya ise cevap olarak “Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde” ifadelerini kullandı.