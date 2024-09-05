Acun Ilıcalı’nın düğününde gözler Seda Sayan’ı aradı! Yokluğunun sebebini sosyal medyadan açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, dün akşam hayatlarını birleştirdi. Sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin katıldığı düğünde gözler Seda Sayan’ı aradı. Ilıcalı’nın en mutlu gününde yokluğu dikkat çeken Sayan katılamama nedenini sosyal medyadan açıklayıp çifti tebrik etti.

Medya patronu Acun Ilıcalı ile 4 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya, dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda dünya evine girdi. Sanat ve spor dünyasından birçok kişinin davetli olduğu düğün büyük yankı uyandırdı.

Nikah törenine Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın sürat motoru ile geldiği görüldü. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

ACUN ILICALI'DAN DÜĞÜN SONRASI İLK AÇIKLAMA

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” dedi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Boğazın büyüleyici manzarasında gerçekleşen nikah töreninde gelin ve damadın şıklığı dikkat çekerken, davetliler arasında Demet Akalın-Okan Kurt, MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Gizem-Hakan Hatipoğlu, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen, Arda Turan-Aslıhan Doğan Turan, Ali Koç ve Jose Mourinho gibi isimler yer aldı.

SEDA SAYAN, ACUN ILICALI'NIN DÜĞÜNÜNE NEDEN KATILMADI?

Düğünde O Ses Türkiye Jüri Üyesi ve Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Seda Sayan’ın yokluğu dikkat çekti.

Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Sayan, düğününe katılmama sebebini “Annemin rahatsızlığından dolayı yanınızda olamadım. İkinizi de çok seviyorum” sözleriyle açıkladı. Sayan, “Çok mutlu olun” sözleriyle çifte mutluluklar diledi.