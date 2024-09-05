Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın eski eşi Şeyma Subaşı&#039;ndan dikkat çeken paylaşım
Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dün Esma Sultan Yalısında evlenmişti. Ünlü çiftin düğününe birçok ünlü isim katılırken düğün kareleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Düğünden sonra Şeyma Subaşı’nın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya dün akşam dünyaevine girdi. Gelin ve damat düğün töreninin yapılacağı mekana tekne ile geldi. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlü akını oldu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

Çiftin düğünü ‘Yılın düğünü’ olarak nitelendirilirken Altunkaya'nın seçtiği sade ve şık gelinlik, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Düğünden sonra Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Subaşı’nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım - 2. Resim

Sabah saatlerinde paylaşım yapan ünlü isim şunları yazdı:

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım - 3. Resim

“Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, şu andaki bu anların ve duyguların tadını çıkarıyorum. Çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de tüm hayatım boyunca aradığım şeyler beni derinden rahatsız eden sorular sonunda cevabını buluyor. Cevapların olup olmayacağını bilmesem bile onların orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve bu şimdi oluyor. Bu yolculuk benim gibi senin gibi çok güzel! Herkesin kendisiyle bağlantıda olmasını, kendini kabul düzeyinin daha yüksek olmasını içindeki iyiliğin dışarıdaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim budur.”

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım - 4. Resim

ŞEYMA SUBAŞI DÜĞÜNE HAZIRLANAN KIZINI DA PAYLAŞMIŞTI! 

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa Ilıcalı da düğüne katılmıştı. Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı kızının düğüne hazırlandığı anda yaptığı görüntülü konuşmayı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyorBu dükkanın taşı toprağı altın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyor - MagazinHande Erçel ünlü mücevher markasının yüzü oldu! Herkes zarafetini konuşuyorJose Mourinho, Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Çıkıştaki sözleriyle alay konusu oldu - MagazinMourinho da düğünde! Çıkıştaki sözleriyle alay konusu olduAcun Ilıcalı'nın düğününde çok konuşulacak Ali Koç diyaloğu! Çağla’ya seslendi - MagazinAcun’un düğününde çok konuşulacak Ali Koç diyaloğu! Çağla’ya seslendiBaşıboş sokak köpekleri için topladığı bağışlarla at yarışı oynayan Buket Özgünlü hüngür hüngür ağladı - Magazin"Köpek Velisi" hüngür hüngür ağladıAcun ve Çağla'dan yılın düğününe hızlı giriş! Mekana sürat teknesiyle gelip 'evet' dediler - MagazinMekana sürat teknesiyle gelip 'evet' dedilerÜnlü model Paulina Lerch ve eşi Slawomir evlerinde ölü bulundu - MagazinÜnlü isimden şaşkına çeviren haber! Eşiyle evinde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...