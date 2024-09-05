Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşım

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dün Esma Sultan Yalısında evlenmişti. Ünlü çiftin düğününe birçok ünlü isim katılırken düğün kareleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Düğünden sonra Şeyma Subaşı’nın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya dün akşam dünyaevine girdi. Gelin ve damat düğün töreninin yapılacağı mekana tekne ile geldi. Ilıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlü akını oldu.

Çiftin düğünü ‘Yılın düğünü’ olarak nitelendirilirken Altunkaya'nın seçtiği sade ve şık gelinlik, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Düğünden sonra Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Subaşı’nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sabah saatlerinde paylaşım yapan ünlü isim şunları yazdı:

“Hayatım boyunca kendime sorduğum her soru neredeyse cevaplandı. Gururla yaşıyorum, şu andaki bu anların ve duyguların tadını çıkarıyorum. Çünkü her şey yerli yerine oturuyor. Belki de tüm hayatım boyunca aradığım şeyler beni derinden rahatsız eden sorular sonunda cevabını buluyor. Cevapların olup olmayacağını bilmesem bile onların orada olduklarını, beklediklerini biliyordum ve bu şimdi oluyor. Bu yolculuk benim gibi senin gibi çok güzel! Herkesin kendisiyle bağlantıda olmasını, kendini kabul düzeyinin daha yüksek olmasını içindeki iyiliğin dışarıdaki iyiliği çekmesini diliyorum. Herkes için dileğim budur.”

ŞEYMA SUBAŞI DÜĞÜNE HAZIRLANAN KIZINI DA PAYLAŞMIŞTI!

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa Ilıcalı da düğüne katılmıştı. Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı kızının düğüne hazırlandığı anda yaptığı görüntülü konuşmayı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.