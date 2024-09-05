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Jose Mourinho, Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Çıkıştaki sözleriyle alay konusu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün akşam evlenen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününe katıldı. Çıkışta görüntülenen Mourinho, çiçekçilere “Param yok” diye cevap verince sosyal medyanın diline düştü.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, dün akşam Esma Sultan Yalısı’ndaki görkemli törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin şahitleri Esat Yontuç ve Ceren Kocakaplan oldu. 

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı çifti, düğün mekanına sürat teknesiyle giriş yaptı. O anların çok konuşulduğu düğüne spor ve sanat camiasından pek çok ünlü isim katıldı.

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Çıkıştaki sözleriyle alay konusu oldu - 1. Resim

Davetiyedeki “Lütfen sosyal medya olmasın” uyarısı dikkate alınmadı. Nikah törenine ilişkin görüntüler sosyal medyada peş peşe paylaşıldı.  Mutlu ikilinin kareleri büyük beğeni topladı. 

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Çıkıştaki sözleriyle alay konusu oldu - 2. Resim

Öte yandan 4. kez damat olan Acun Ilıcalı’nın düğününe Fenerbahçe Teknik Direktörü  Jose Mourinho da katıldı. Magazin Burada'da yer alan habere göre; ünlü teknik adam, düğün çıkışı kameralara takıldı. 

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Çıkıştaki sözleriyle alay konusu oldu - 3. Resim

Mourinho ile kendisine çiçek satmak isteyen çocuk arasında geçen diyalog, en az düğün kadar konuşuldu. 

MOURİNHO: PARAM YOK

Fenerbahçe'den yılda 10.5 milyon Euro kazanan Mourinho, çiçekçi çocuğa “No Money (param yok)” cevabını vererek hızlıca mekanı terk etti. 

O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, teknik adamın tepkisine güldüren yorumlar peş peşe geldi. 

Kullanıcılar “Maaşı aldıktan bir saat sonra ben” , “Böyle böyle zengin oluyorlar” , “Biz ölelim o zaman” , “Allah yardımcın olsun abi” gibi yorumlar yaptı. 

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Çıkıştaki sözleriyle alay konusu oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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