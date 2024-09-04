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Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce üç kez evlilik yapan medya patronu Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam nikah masasına oturacak. Yılın düğünü öncesi Altunkaya’dan ilk paylaşım geldi. Heyecanlı gelin makyaj yaptırdığı hazırlık pozunu sosyal medyada paylaştı.

TV8’in sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya’ya kaptırdı. Uzun süredir birlikte olan çift bu akşam Esma Sultan Yalısı’nda mutluluğa ‘evet’ diyecek. 

MARMARİS İPTAL, DÜĞÜN İSTANBUL’DA

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğünlerinin Marmaris’te bir otelde yapılacağı iddia edilmişti. Ancak Altunkaya’nın isteği üzerine rota İstanbul’a çevrildi. Böylece 5 Eylül olarak açıklanan organizasyonun 4 Eylül’de Esma Sultan Yalısı’nda yapılacağı kaydedildi. 

Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi - 1. Resim

BEBEK AÇIKLAMASI

Çiftin evlenmeden önce Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğuna dair haberler çıktı. Ancak Altunkaya, yaptığı açıklamayla hakkındaki iddiaları yalanladı. Sitem eden isim “Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi - 2. Resim

SİYAH DAVETİYEDE SOSYAL MEDYA UYARISI

Öte yandan evlenmek için saatleri sayan çiftin düğün davetiyesi ise sosyal medyaya sızdı. Siyah bir davetiye tasarlatan ikili, davetlilerden gecede siyah giymelerini rica etti ve davetiyeye “Lütfen sosyal medya olmasın” diye not düştü.

Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi - 3. Resim

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA DÜĞÜNE HAZIRLANIYOR

Son olarak Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşi Ayça Çağla Altunkaya’dan düğünden birkaç saat önce hazırlık fotoğrafı da geldi. Heyecanlı gelin makyaj yaptırdığı anlardan bir kareyi sosyal medyada paylaştı. 

Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi - 4. Resim

TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ

Altunkaya'nın arkadaşları başka bir pozunu da yer verdi. Karedeki kocaman tektaş görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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