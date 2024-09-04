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Acun Ilıcalı'nın düğününde sahne alacak isim belli oldu! Konukları coşturacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;nın düğününde sahne alacak isim belli oldu! Konukları coşturacak

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, 4 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam Esma Sultan Yalısı’nda evlenecek. Gündem olan davetiyenin ardından düğünde sahne alacak isim de belli oldu. Unutulmaz bir atmosferin hakim olacağı gecede konuklar özel parçalarla keyifli anlar yaşayacak.

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kalbinin kapılarını Survivor’ın Dominik çekimlerinde tanıştığı Ayça Çağla Altunkaya’ya kaptıran Acun Ilıcalı, bu akşam dördüncü kez damat olacak. 

ACUN ILICALI İLE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA BU AKŞAM EVLENİYOR

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı, bu akşam Esma Sultan Yalısı’nda yapılacak görkemli düğün ile mutluluğa evet diyecek. 

Acun Ilıcalı'nın düğününde sahne alacak isim belli oldu! Konukları coşturacak - 1. Resim

YILIN DÜĞÜNÜNDEN İNCE DETAYLAR

Sosyal medyada ‘Yılın düğünü’ olarak adlandıran organizasyonun detayları da belli olmaya başladı. Daha önce çiftin düğün davetiyesi sızmış, siyah ve ışıltılı dijital davetiye dikkat çekmişti. İkili, konuklardan siyah giymelerini istemiş ve davetlilere “Lütfen sosyal medya olmasın” diye ricada bulunmuştu. 

Acun Ilıcalı'nın düğününde sahne alacak isim belli oldu! Konukları coşturacak - 2. Resim

GECEDE DJ &me RÜZGARI ESECEK

Son olarak Ilıcalı ile Altunkaya çiftinin düğününde sahne alacak kişi de belli oldu. Dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik’in DJ’i &me gecede eğlenceyi zirveye taşıyacak. 

Acun Ilıcalı'nın düğününde sahne alacak isim belli oldu! Konukları coşturacak - 3. Resim

KONUKLAR ŞARKILARLA COŞACAK

Bu unutulmaz gecede &me, birbirinden özel parçalarla davetlilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Acun Ilıcalı'nın düğününde sahne alacak isim belli oldu! Konukları coşturacak - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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