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Acun ve Çağla'dan yılın düğününe hızlı giriş! Mekana sürat teknesiyle gelip 'evet' dediler

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Magazin Haberleri

Daha önce üç kez evlilik yapan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ile dünya evine girdi. Ünlü çift, düğün mekanına sürat teknesiyle girdi. Çiftin Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' dedikleri anla ilgili fotoğraf karesi dikkat çekti.

TV8’in sahibi ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün 4. kez dünya evine girdi.

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Ilıcalı'nın düğününden merakla takip ettiği düğünden kareler geldi.

Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

SÜRAT TEKNESİYLE GİRDİLER 

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya’ya kaptıran Ilıcalı, sürat teknesiyle mekana giriş yaptığı düğünde evlendi. 

Uzun süredir birlikte olan çift bu akşam Esma Sultan Yalısı’nda mutluluğa ‘evet’ dedi. 

Acun ve Çağla'dan dünyaevine hızlı giriş: Düğün mekanına sürat teknesiyle gittiler

EVET DEDİLER

Ünlü çift her ne kadar düğünden görüntülerin sosyal medyada yayılmasını istemeseler de görüntüler çeşitli platformlara düştü.

55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' dedikleri an paylaşıldı.

HAMİLELİK İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan Ayça Çağla Altunkaya'nın bebek beklediği çiftin bu yüzden nikah yaptıkları ileri sürülmüştü.

Yaptığı açıklamada hamilelik iddiasını yalanlayan Altunkaya "Her iki ayda bir benim hamilelik haberimi yapmaktan vazgeçin" diyerek sitem etmişti.

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Yılın düğünü bu akşam: Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturacak Ayça Çağla Altunkaya’dan hazırlık pozu geldi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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