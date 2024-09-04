Acun ve Çağla'dan yılın düğününe hızlı giriş! Mekana sürat teknesiyle gelip 'evet' dediler

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 4 Eylül 2024 20:30 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 20:42 - Güncelleme:

Daha önce üç kez evlilik yapan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ile dünya evine girdi. Ünlü çift, düğün mekanına sürat teknesiyle girdi. Çiftin Esma Sultan Yalısı'nda 'Evet' dedikleri anla ilgili fotoğraf karesi dikkat çekti.