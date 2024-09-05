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Acun Ilıcalı'nın düğününde çok konuşulacak Ali Koç diyaloğu! Çağla’ya seslendi

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Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı dün akşam sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününe birçok ünlü isim katılırken dikkat çeken isimler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. Çağla Altunkaya ile Ali Koç arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Durum karşısında Acun Ilıcalı’nın verdiği cevap ise dikkatlerden kaçmadı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya nikâh masasına oturdu. Çift dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda mutluluğa ‘evet’ dedi. Düğüne birçok ünlü isim katıldı. Bunlar arasında yer alan isimlerden biri de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tu.

Acun Ilıcalı'nın düğününde çok konuşulacak Ali Koç diyaloğu! Çağla’ya seslendi - 1. Resim

Düğünde özellikle gelin Ayça Çağla Altunkaya ile Ali Koç arasında yaşanan bir diyalog, sosyal medyada gündem olurken o anlar düğüne damga vurdu.

Acun Ilıcalı'nın düğününde çok konuşulacak Ali Koç diyaloğu! Çağla’ya seslendi - 2. Resim

Çift konuşma yaptığı esnada Ali Koç masasından Çağla’ya "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi. Ayça Çağla Altunkaya ise cevap olarak "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın düğününde çok konuşulacak Ali Koç diyaloğu! Çağla’ya seslendi - 3. Resim

Araya giren Acun Ilıcalı ise "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" sözleriyle herkesi güldürdü. Çiftin düğün kareleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Düzenleyen:  - Magazin
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