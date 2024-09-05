Nikah sonrası aile fotoğrafı: Acun Ilıcalı kayınpederi ile aynı karede! Görenler yorum yapmadan edemedi

Acun Ilıcalı, 4 yıldır mutlu bir beraberlik sürdürdüğü Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Boğazın büyüleyici manzarasına sahip Esma Sultan Yalısı’nda kıyılan nikah sonrası Altunkaya, ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Altunkaya’nın babasını gören herkes aynı yorumu yaptı.

Medya patronu Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, dün akşam düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Çiftin Esma Sultan Yalısı'ndaki törene sürat teknesiyle geldi. İkilinin denizden geldiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Şıklığıyla göz dolduran damat Ilıcalı ve gelin Altunkaya’nın nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” açıklamasında bulundu.

SANAT VE SPOR CAMİASINDAN ÜNLÜ AKINI

Yılın düğününe sanat ve spor camiasından birçok ünlü katıldı. Demet Akalın-Okan Kurt, MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Gizem-Hakan Hatipoğlu, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen, Arda Turan-Aslıhan Doğan Turan, Ali Koç ve Jose Mourinho gibi isimler konuklar arasında yer aldı.

DÜĞÜNDE AİLEYLE HATIRA KARESİ

Öte yandan Acun Ilıcalı ile dünya evine giren Ayça Çağla Altunkaya, nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Karede Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya, baba Murat Altunkaya ve amcaları Murtaza ve Mehmet Altunkaya yer aldı.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA’NIN BABASINA YORUM YAĞDI

Kare sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girerken, Altunkaya’nın babası görüntüsüyle dikkat çekti. Acun Ilıcalı’nın kayınpederini görenler, “Ne kadar genç” yorumunda bulunurken, Murat Altunkaya’nın yaşı da merak konusu oldu.