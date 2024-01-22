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Ece Erken'den eşinin katillerine verilen ceza sonrası manidar paylaşımlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Mesut Şahin
Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin cezasının açıklanmasının ardından sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Erken'in adalet, cehennem ve kul hakkı ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bulunan bir balıkçıda öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan zanlılar ekiplerin çalışması sonucu saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanmıştı. Mahmutyazıcıoğlu davasında karar bugün çıktı.
KATİL ZANLISI BİR DAHA GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEK
Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada katil zanlısı Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
ECE ERKEN'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Karar davasının ardından Ece Erken'den peş peşe paylaşımlar geldi. Erken'in paylaşımlarında adalet, cehennem ve kul hakkı gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.
Ece Erken'in paylaşımları şöyle:
Düzenleyen: Mesut Şahin - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi