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    Ece Erken'den eşinin katillerine verilen ceza sonrası manidar paylaşımlar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin cezasının açıklanmasının ardından sosyal medyadan manidar paylaşımlar yaptı. Erken'in adalet, cehennem ve kul hakkı ifadelerini kullanması dikkat çekti.

    Ece Erken&#039;den eşinin katillerine verilen ceza sonrası manidar paylaşımlar
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bulunan bir balıkçıda öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan zanlılar ekiplerin çalışması sonucu saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanmıştı. Mahmutyazıcıoğlu davasında karar bugün çıktı. 

    KATİL ZANLISI BİR DAHA GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEK 

    Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada katil zanlısı Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. 

    ECE ERKEN'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR 

    Karar davasının ardından Ece Erken'den peş peşe paylaşımlar geldi. Erken'in paylaşımlarında adalet, cehennem ve kul hakkı gibi ifadeler kullanması dikkat çekti. 

    Ece Erken'in paylaşımları şöyle: 

    Ece Erken'den eşinin katillerine verilen ceza sonrası manidar paylaşımlar

     

    Ece Erken'den eşinin katillerine verilen ceza sonrası manidar paylaşımlar

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > Ece Erken'den eşinin katillerine verilen ceza sonrası manidar paylaşımlar
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