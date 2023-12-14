Esra Erol hamile mi? Esra Erol bebek mi bekliyor?

14 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:52

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Esra Erol geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde yeni imajı ve kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı. Esra Erol'un imajı ve tarzı sosyal medyada takipçileri tarafından çok konuşulurken Esra Erol hamile mi? sorusu gündemde yerini aldı.

2010 yılında Ali Özbir ile evlenen Esra Erol’un iki oğlu var. Esra Erol’un eşi Ali Özbir geçtiğimiz günlerde oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşınca bir sosyal medya kullanıcısı "Bir tane yapsın Esra Hanım çok güzel" yorumunu yazdı. Ali Özbir de takipçisinin yorumuna sessiz kalamayarak "Fark etmedin mi Esra kilo aldı" yazınca akıllara "Esra Erol bebek mi bekliyor?" sorusu akıllara geldi.

ESRA EROL HAMİLE Mİ?

Esra Erol üçüncü kez anne mi olacak? Konu ile ilgili eşinden ya da kendisinden henüz bir açıklama gelmedi. Ali Özbir ile evli olan sunucu Esra Erol’un İdris Ali ve Ömer Erol isminde 2 oğlu var.