Estetik bağımlısı model Anastasia Pokreshchuk gerçek mesleğini açıkladı, duyanlar çok şaşırdı

Yaptırdığı estetiklerle son dönemlerde sıkça konuşulan ve dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olduğunu iddia eden Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, Türkiye’ye geldi. Bir programa konuk olan Pokreshchuk, yaptığı açıklamalar ve gerçek mesleğiyle herkesi şaşırttı.

Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olmak için bir dizi estetik operasyon geçiren Anastasia Pokreshchuk, son ameliyatını Türkiye’de oldu. Görüntüsüyle dikkat çeken model, TV8’deki Aramızda Kalmasın programına katıldı ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı.

“KENDİMİ ÇOK GÜZEL HİSSEDİYORUM”

Anastasia Pokreshchuk, “Kendini böyle güzel hissediyor musun, bu estetikleri yaptırmanın altında bir mesaj olabilir mi?” sorusu karşısında “Kendimi çok güzel hissediyorum çünkü kendimi nasıl görmek istiyorsam öyle yaptım. Hiç kimseye mesaj vermek istemiyorum, kendim için bunu yaptım. Herkes istediği gibi görünmeli. Siz beni başka türlü görmek istiyorsanız umurumda değil. Ben kendimi böyle görmek istiyorum, bu daha önemli” dedi.

HANGİ OPERASYONLARI YAPTIRDI?

Yaptırdığı estetik operasyonları sıralayan Pokreshchuk, “Çok ameliyat yaptırdım. Göğüslerimi yaptırdım, popo estetiği yaptırdım. Liposuction, six pack (karın ameliyatı), bişektomi yaptırdım. Yüzümdeki her şey elmacık kemiklerim ve dudaklarım yalnızca dolgu, ameliyat değil. Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi” şeklinde konuştu.

“BENİ ÖRNEK ALMAYIN”

“Daha kaç ameliyat geçirecek?” sorusuna ise “Saymıyorum, sayısını da bilmiyorum. Ne zaman istiyorsam yaptıracağım çünkü hepimiz yaşlanıyoruz. İlerde tekrar botoks yaptırabilirim, planım yok şu an. Kendimi değiştirmek istedim. Görsel olarak böyle daha mutluyum. Beni örnek almayın, benim yaptığım örnek alınacak bir şey değil” şeklinde cevap verdi.

ASIL MESLEĞİNİ AÇIKLADI

“Sosyal medyada gelen eleştirilere sinirlenmiyor mu, bunlar karşısında ne yapıyor?” sorusunu cevaplayan Anastasia Pokreshchuk, gerçek mesleğinin psikolog olduğunu ve bu eleştirileri çok da umursamadığını şu sözlerle belirtti:

“Başka insanları eleştirmek cahil insanların işidir. Cahil insanlara nasıl sinir olabilirim ki? Kendi hayatlarına baksınlar. Mesleğim zaten psikolog. 6 sene üniversite okudum ve psikoloji master'ı yaptım. Psikolog açısından konuşmayalım yoksa herkesi eleştirebilirim. Şu an psikologluk yapmıyorum, blogger olarak çalışıyorum.”