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    • Haberler > Magazin > Survivor All Star’da gece yarısı büyük kavga: Sema ve Pınar birbirine girdi, tekmeler havada uçuştu

    Survivor All Star’da gece yarısı büyük kavga: Sema ve Pınar birbirine girdi, tekmeler havada uçuştu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Survivor, Survivor All Star, Yarışma, Kavga, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Survivor All Star’ın yeni bölümünde Sema ve Pınar birbirine girdi. Yayınlanan fragmanda Sema’nın “İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın” sözleri sonrası kavga çıktığı görüldü. İkili arasında yaşanan kavgada Sema’nın Pınar’a tekmeyle saldırdığı ve yarışmacıların olaya müdahale ettiği görüldü. Acun Ilıcalı’nın acil olarak yaptığı konsey toplantısında ise Sema’nın gözündeki morluk dikkat çekti.

    TV8’de yayınlanan Survivor All Star’da sular durulmuyor. İlgiyle takip edilen yarışmanın dün akşam 44. bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Sema ve Pınar arasında yaşanan kavga damga vurdu. Adada gece yarısı tartışan ikili birbirine girdi, Sema’nın Pınar’a tekmeyle saldırması sonrası ortalık karıştı. Seyircilerin aklına “Sema ve Pınar diskalifiye mi olacak?” sorusu geldi. 

    Survivor All Star’da gece yarısı büyük kavga: Sema ve Pınar birbirine girdi, tekmeler havada uçuştu - 1. Resim

    “O YILAN DİLİNİ SOKAMAZSIN”

    Her bölümü reyting rekorları kıran Survivor’ın önceki bölümlerinde Pınar'ın Sema'ya “Lohusa kadın gibisin” demesi sonucu büyük kavga çıkmıştı. İkili yeni bölümde farklı bir nedenden dolayı tartıştı. 

    44. bölümün fragmanında Sema’nın Pınar’a “İnsanlara hakaret edemezsin o yılan dilini sokamazsın” sözleri dikkat çekti. Sinirlerine hakim olamayan Sema ardından Pınar’ın üzerine giderek tekmeler savurdu, araya Nagihan girdi. Çıkan kavgayı diğer yarışmacılar güçlükle ayırdı. 

    Survivor All Star’da gece yarısı büyük kavga: Sema ve Pınar birbirine girdi, tekmeler havada uçuştu - 2. Resim

    SEMA VE PINAR KAVGASI SONRASI ACİL DURUM KONSEYİ

    Görüntülerin hepsi fragmanda verilmedi ancak Acun Ilıcalı’nın ada konseyini acil olarak topladığı görüldü. Konseyde Nagihan, “Sema ve ekip toplanıp gülüşüyorlardı bu yılan muhabbetinden ama adaya gelindiğinde bambaşka bir Sema çıktı karşımıza” diye belirtirken, Merve ise “Pınar’a baktığımız zaman sürekli kışkırtmaya meyilli kelimeler vardı” dedi. Atakan, “Sema’nın yaptığını asla onaylamıyorum, katılmıyorum ama diğer tarafta ağır bir tahrik var” şeklinde konuştu. Öte yandan fragmanda Sema’nın gözündeki morluk da dikkatlerden kaçmadı.

    Survivor All Star’da gece yarısı büyük kavga: Sema ve Pınar birbirine girdi, tekmeler havada uçuştu - 3. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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