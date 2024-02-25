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    Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz sorusuna tek cümlelik cevap! Vadi hayranları şokta

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Oktay Kaynarca&#039;dan Necati Şaşmaz sorusuna tek cümlelik cevap! Vadi hayranları şokta
    Kurtlar Vadisi, Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Süleyman Çakır" rolüyle tüm Türkiye'nin kalbini fetheden Oktay Kaynarca'nın Necati Şaşmaz sorusuna "Rol arkadaşım" cevabı dikkat çekti. Dizide iki dostu canlandıran ikilinin bu cevabın ardından iyi olmadığına dair yorumlar yapıldı.

    Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönem Türkiye'de adeta fırtınalar estirmişti. Dizinin fanları her bir karakteri ezberlemiş bağrına basmıştı. Özellikle dizinin başrol oyuncuları Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz herkes tarafından çok sevilmişti. Dizide "Çakır" karakteri öldüğünde gıyabi cenaze namazı dahi kılınmıştı.

    CEVABI ŞAŞIRTTI

    Dizide her ne kadar yakın dost olarak görülse de gerçek hayatta işler farklı.  Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde rol alan Oktay Kaynarca Milliyet'ten Ali Eyüpoğlu'na konuştu. Kariyeri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun Necati Şaşmaz'la ilgili cevabı şaşırttı.

    Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz sorusuna tek cümlelik cevap! Vadi hayranları şokta - 1. Resim

    "ROL ARKADAŞIM"

    Oktay Kaynarca "10 ismin çağrıştırdıkları" listesinde Necati Şaşmaz için "Rol arkadaşım" cevabını verdi. Başarılı oyuncu 7 yıl birliktelik yaşadığı Özgü Namal için ise "Deli  dolu ama iyi bir kızdır" yorumunu yaptı. Kaynarca'nın verdiği cevaplar dizi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 

    Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz sorusuna tek cümlelik cevap! Vadi hayranları şokta - 2. Resim

    Ali Eyüboğlu'nın Kaynarca'nın fikirlerini sorduğu o isimler ve cevapları:

    Osman Sınav?

    İyi bir yönetmen, iyi bir sinemacı.

    Necati Şaşmaz?

    Rol arkadaşım.

    Zara?

    Çok sevdiğim bir dostum.

    Ozan Akbaba?

    Çok sevdiğim kardeşim.

    Deniz Çakır?

    Çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir insan.

    Özgü Namal?

    Deli  dolu ama iyi bir kızdır.

     

    Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz sorusuna tek cümlelik cevap! Vadi hayranları şokta - 3. Resim

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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