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Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

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Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
Başlık ResmiEvlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

Şarkıcı Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı derin acıyı ilk kez dile getirdi. Kızını son yolculuğuna uğurladıktan sonra sosyal medya hesabından günler sonra duygusal bir paylaşım yapan Taş, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını belirten isim, evladından geriye kalan iki torununa sahip çıkmak istediğini ifade ederek, “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Torunlarım için güçlü olmak zorundayım” dedi.

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Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim’de Mersin’de bulunan bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Genç kadının ani ölümü, ailesini ve sevenlerini hüzne boğarken, Taş da kızını son yolculuğuna uğurlamıştı.

Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
Başlık ResmiEvlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

Yaşadığı büyük kaybın ardından bir süre sessiz kalan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem acısını paylaştı hem de bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
Başlık ResmiEvlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

“ACIMI TARİF EDECEK KELİME BULAMIYORUM”

Kızının ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Atilla Taş, kendisine ulaşan ve destek mesajları gönderen herkese minnettar olduğunu belirtti. İçinde bulunduğu ruh halini anlatmakta güçlük çektiğini ifade eden Taş, yaşadığı acının büyüklüğüne rağmen gördüğü dayanışmanın kendisine güç verdiğini söyledi.

Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
Başlık ResmiEvlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

“AİLEYMİŞİZ OYSA, ACI YOLDAN ÖĞRENDİM…”

Taş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hala çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu.
Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş.
Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız.
Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da, hemen hepsi aradı sordu.
Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı.
Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz.
Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda.
Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim."

Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
Başlık ResmiEvlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek

“KIZIMA HASRETİM HİÇ BİTMEYECEK”

Atilla Taş, evladına duyduğu özlemi ve geride kalan torunlarına sahip çıkma isteğini dile getirdi. Kendisine destek olan herkese teşekkür eden şarkıcı, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum.
Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum.
O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı.
Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun.
Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın.
Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için.
Kızıma hasretim hiç bitmeyecek.
Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum.
Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım.
Aramalarına dönemediğin herkesten çok özür diliyorum.
Belki yine bir yerlerde karşılaşmak üzere çok sağ olun!"

Evlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
Başlık ResmiEvlat acısı yaşayan Atilla Taş sessizliğini bozdu: Kızıma hasretim bitmeyecek
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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