Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen evlendi! İşte düğünden fotoğraflar

‘Kalk Gidelim’ , ‘Sadakatsiz’ , ‘Kardeşlerim’ , ‘Kuzey Yıldızı Aşk’ gibi birçok dizide rol alan Ezgi Şenler, uzun yıllardır tanıştığı Ömer Gürgen ile nisan ayında nişanlanmıştı.

Ezgi Şenler, erkek arkadaşı Ömer Gürgen’den gelen evliliik teklifini geçen aylarda kabul etmişti. Çift, hem isteme hem de nişan töreni gerçekleştirmişti.

HAYATININ İMZASINI ATTI

Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen çifti, dün akşam birlikteliklerini resmileştirdi. Düğün törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Şenler’in düğününden özel anları ise arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

BEĞENİ TOPLADI

Güzel oyuncu, düğününde işlemeli ve kabarık bir gelinlik giydi. Şenler, doğal makyajı ve sıkı sıkıya toplu saçıyla takipçilerinden tam not aldı.

ÖMER GÜRGEN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1992 doğumlu ve Ankara doğumlu olan Ömer Gürgen, futbolcu menajerliği ve spor medyası alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Daha önce Opta gibi uluslararası firmalarda görev yaptı. Kendisi şu an DAZN adlı şirkette, dijital ve YouTube alanında marka içerikleri ve ticari işlerden sorumlu.