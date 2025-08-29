Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Mehmet Ali Erbil'in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladı

Mehmet Ali Erbil'in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladı

- Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil&#039;in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladı
Mehmet Ali Erbil, Düğün, Gülseren Ceylan, TikTok, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün akşam kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen Mehmet Ali Erbil, düğünün hemen ertesi sabahı TikTok’ta canlı yayın açıp takı niyetine para topladı. Erbil’in yayınını gören takipçileri sert çıktı. Ünlü şovmenin bu davranışına kızan bazı sevenleri “Bu da kadarı da saygısızlık” demekten kendini alamadı.

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, uzun zamandır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan ile dün akşam evlendi. 

NİKAHTA SERDAR ORTAÇ KRİZİ

Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde düzenlenen nikah törenine, ünlü şovmenin çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Ancak nikah şahidi Serdar Ortaç, uyuyakaldığı için törene gelemedi. Ortaç’ın yokluğunu esprili bir dille karşılayan Erbil, “Maneviyat yok onda. O yüzden o hep yalnız kalacak” dedi.

Mehmet Ali Erbil'in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladı - 1. Resim

YAYIN AÇTI, TAKI NİYETİNE PARA İSTEDİ

Öte yandan Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile evlendikten sadece bir gün sonra yaptığı davranışla tüm dikkatleri üzerine çekti. Erbil düğünün hemen ardından, sabah açtığı canlı yayında takipçilerinden takı niyetine para istedi. 

Mehmet Ali Erbil'in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladı - 2. Resim

TEPKİ YAĞDI

Ünlü şovmenin bu davranışı tepki topladı. Yayını gören bazı kullanıcılar "Henüz 24 saat bile olmadan böyle bir davranış normal mi?", "Bence bu saygısızlık", "Nikah sabahı şov yapma zamanı değil" gibi yorumlar gecikmedi.

Mehmet Ali Erbil'in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

