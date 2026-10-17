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Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Küçük kızı Alya'nın vefatını bu sözlerle duyurdu

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Fatoş Seğmen'in evlat acısı! Küçük kızı Alya'nın vefatını bu sözlerle duyurdu
Başlık ResmiFatoş Seğmenin evlat acısı! Küçük kızı Alyanın vefatını bu sözlerle duyurdu

2004 Miss Turkey 2. güzeli Fatoş Seğmen, kızı Alya'nın vefat ettiğini duyurdu. Geçen yıl de eşini kaybeden Seğmen, “Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim” ifadelerini kullandı.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

2004 Miss Turkey'e damga vuran ve uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Fatoş Seğmen, kızı Alya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"HER ZAMAN KALBİMDE YAŞAYACAKSIN"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Seğmen, "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" ifadelerine yer verdi.

Fatoş Seğmenin evlat acısı! Küçük kızı Alyanın vefatını bu sözlerle duyurdu
Başlık ResmiFatoş Seğmenin evlat acısı! Küçük kızı Alyanın vefatını bu sözlerle duyurdu

YARIN DEFNEDİLECEK

Seğmen cenaze detaylarını da paylaştı: "Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan'ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun."

Fatoş Seğmenin evlat acısı! Küçük kızı Alyanın vefatını bu sözlerle duyurdu
Başlık ResmiFatoş Seğmenin evlat acısı! Küçük kızı Alyanın vefatını bu sözlerle duyurdu

Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan da 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti.

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