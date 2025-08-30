Geçirdiği kazada 3 arkadaşını kaybeden Melis İşiten’den itiraf: Sebebi ben oldum, her şeyi hatırlıyorum

'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında, Merzifon'da meydana gelen trafik kazasında, tiyatrocuları taşıyan minibüs bir TIR'a çarpmıştı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci ise yaralanmıştı.

KAZANIN ARDINDAKİ SEBEBİ PAYLAŞTI

21 Kasım'daki kazada bacağından yaralanan Melis İşiten, ölümden döndüğü kazanın sebeplerinden birinin otelde kalmayı reddetmesi olduğunu belirtti.

Melis İşiten katıldığı bir programda şunları söyledi: “O gün başka bir yerde kalacaktık. Yola, gece çıkmayacaktık. Bir tek ben oteli beğenmedim. Tolga "Sen, burada uyuma, 45 dakika yol yapalım. Burada rahat uyuyamazsın" dediği için yola çıktık. O yüzden de şimdi hayatta veda etmekte zorlanıyorum.”

“HER ŞEYİ NET HATIRLIYORUM”

İşiten, kaza anı hakkında ise “Bilincimi hiç kaybetmedim, bu yüzden her şeyi çok net hatırlıyorum” dedi.