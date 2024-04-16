Güçlü Mete'den Ceyda Düvenci'ye doğum günü kutlaması! İlk kez paylaştı

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete’ye kaptırmıştı. Bir süredir birlikte olan çiftten Mete, Düvenci’nin doğum günü için sosyal medyada romantik bir paylaşım yaptı.

NTV’deki Bambaşka Sohbetler adlı programı sunan ve Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bülent Şakrak ile boşanmıştı. Ayrılıktan 8 ay sonra Düvenci, gönül kapılarını oyuncu Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete’ye açtı.

ROMANTİK MESAJ

İlişkileri dolu dizgin devam eden çiftten Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci’nin yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Düvenci’nin fotoğrafını paylaşan Mete, altına “16 Nisan’da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim” notunu düştü. Düvenci ise mesaja “Seni çok seviyorum” cümlesiyle karşılık verdi.

“BİR DAHA EVLENECEĞİMİ ZANNETMİYORUM”

Üç kez evlenip boşanan Ceyda Düvenci, daha önceki bir röportajında “Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. 'Artık bitti unumuzu eledik, eleğimizi astık olmasın' 70 yaşında bile aşık olabilir insan. Birlikte yaşlanacağı birinin olması kadar güzel bir şey var mı? Kimse yalnız kalmasın” demişti.