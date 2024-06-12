Hacı Sabancı'nın babalık davasında dikkat çeken iddialar!

Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Magazin camiasının yakından takip ettiği olayda Sabancı'ya babalık davası açıldığı öğrenilmişti. İddianamede davacı Fatma D.'nin eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan yardım istediği gün aralarında yakınlaşma olduğu ve evliyken hamile kaldığı yer aldı...

Fatma D. isimli kadın 2010 yılında Facebook’tan tanıştığı Hacı Sabancı ile aralarında bir şeyler yaşandığını ve bu birliktelikten de 3 yaşında bir oğlunun olduğunu iddia etti. Kadın daha sonra adliyenin yolunu tuttu ve babalık davası açtı. Çok konuşulan konu üzerine Sabancı cephesinden de açıklama geldi, olaylar büyüdü. Babalık davasında yeni bir gelişme daha yaşandı, iddianamede yer alanlar dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alana habere göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medyada tanıştı. Çift, Los Angeles’ta bir otelde arkadaşlarıyla tatil yaptı.

ARALARI BOZULUNCA BAŞKASI İLE EVLENDİ

Tatilin ardından 2015’e kadar görüşmeyen Sabancı ile Fatma D. ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019’da bozulunca Fatma D. başka bir kişiyle evlendi. Ancak bu evliliği uzun sürmedi.

BOŞANMAK İÇİN HACI SABANCIDAN YARDIM İSTEDİ!

Dilekçedeki iddialara göre Fatma D. eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan avukat bulması için yardım istedi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.’ye mesaj atan Sabancı, evine davet etti ve o gece ikili arasında yakınlaşma oldu.

EVLİYKEN HAMİLE KALDI

Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D. 2 Şubat 2021’de ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dilekçede, Sabancı’nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arası bozulduğu ifade edildi.

Dilekçede “Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz ve nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

"ASILSIZ İDDİALAR HEPSİ İFTİRA"

Ünlü iş adamı hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Hacı Sabancı, “Fatma D.’yi tanıyor musunuz, babalık iddiaları için ne diyeceksiniz” sorusuna “Asılsız iddialar, hepsi iftira. Gerçekten cevap vermek istemiyorum” şeklinde cevap verdi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Sabancı’nın avukatı Yunus Egemenoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Müvekkilimin mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin takipçisi olacağız.”