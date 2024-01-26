Hakan Ural, gözaltına alındığına yönelik iddiaları yalanladı

Magazin sunucusu Hakan Ural, gözaltına alındığına ilişkin haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Ural, "Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok." dedi.

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme:

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