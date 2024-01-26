Hakan Ural, gözaltına alındığına yönelik iddiaları yalanladı
Magazin sunucusu Hakan Ural, gözaltına alındığına ilişkin haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Ural, "Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok." dedi.
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında her sabah magazin programı sunuculuğu yapan Hakan Ural, bu sabah canlı yayına katılmayınca hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın bir televizyon programında gösterilen röportaja yaptığı yorumundan dolayı gözaltına alındığı söylendi.
HAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sosyal medyadan açıklama yapan Ural, hakkındaki iddiaları yalanladı. Ural, "Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok ....." dedi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi