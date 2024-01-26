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    • Hakan Ural, gözaltına alındığına yönelik iddiaları yalanladı

    Magazin sunucusu Hakan Ural, gözaltına alındığına ilişkin haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Ural, "Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum  alnımız ak başımız dik sıkıntı yok." dedi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hakan Ural, gözaltına alındığına yönelik iddiaları yalanladı
    Hakan Ural, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kanal D ekranlarında her sabah magazin programı sunuculuğu yapan Hakan Ural, bu sabah canlı yayına katılmayınca hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın bir televizyon programında gösterilen röportaja yaptığı yorumundan dolayı gözaltına alındığı söylendi.

    HAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Sosyal medyadan açıklama yapan Ural, hakkındaki iddiaları yalanladı. Ural, "Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok ....." dedi. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan Ural
    Haberler > Magazin > Hakan Ural, gözaltına alındığına yönelik iddiaları yalanladı
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