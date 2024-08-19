Hamza Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Geri dönüyor

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 19 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme:

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Uzun süredir ekranlarda olan Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni yayın döneminde ekibe eski kadrodan bir oyuncu daha katılıyor. İddiaya göre, Camdaki Kız dizisinde rol alan Hamza Yazıcı programa geri dönme kararı aldı.