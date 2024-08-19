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Hamza Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Geri dönüyor

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Hamza Yazıcı&#039;nın yeni adresi belli oldu! Geri dönüyor

Magazin Haberleri

Uzun süredir ekranlarda olan Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni yayın döneminde ekibe eski kadrodan bir oyuncu daha katılıyor. İddiaya göre, Camdaki Kız dizisinde rol alan Hamza Yazıcı programa geri dönme kararı aldı.

Uzun yıllardır yayınlanan eğlence programlarından olan ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezonu geliyor.

Hamza Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Geri dönüyor - 1. Resim

HAMZA YAZICI BKM'YE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV’de pazar akşamları yayınlanan BKM programına oyuncu Hamza Yazıcı geri dönüyor.

Hamza Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Geri dönüyor - 2. Resim

Hamza Yazıcı 3 sezon süren “Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği Tako rolü nedeniyle programa veda etmişti. Yazıcı yeni yayın döneminde eski ekip arkadaşlarının arasındaki yerini alacak.

Hamza Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Geri dönüyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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