Hatice oy kıyafetini paylaştı: Benim seçim kombinlerim sonuç kadar önemli

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tüm Türkiye’de sabahın erken saatlerinde başladı. Magazin dünyasından birçok ünlü isim de vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. Her seçimde farklı bir kombin tercih eden şarkıcı Hatice, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

‘Fidayda’ , ‘Yalan’ , ‘Pardon’ gibi şarkılarıyla bilinen ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiren Hatice, son olarak seçim kombiniyle gündeme geldi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giden Hatice, pembe etek ceket bir takım tercih etti. Kombinini ise beyaz dantelli çorabıyla tamamladı. Ünlü şarkıcı köpeğine ise kırmızı bir papyon taktı.

Stilini sosyal medyadan paylaşan şarkıcı “Benim için seçim kombinlerim sonuç kadar önemli. Hadi bakalım hayırlı olsun oy ver” notunu düştü.

GEÇEN YILKİ KOMBİNİ

Hatice, geçtiğimiz yıl yapılan Türkiye genel seçimlerinde yaptığı kıyafet kombiniyle de dikkat çekmişti. Ünlü isim beyaz renk bir elbise giymiş ve saçına aksesuar takmıştı. Bu haliyle geline benzetilmişti.