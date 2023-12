Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü dizileri ve filmleri

29 Aralık 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:47

Kanal D'de başlayacak yeni dizi İnci Taneleri'nin oyuncusu Hazar Ergüçlü sosyal medyada gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Oyunculuk kariyeri ve bugüne kadar yer aldığı birçok dizi ve filmde canlandırdığı karakterler ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü özel hayatı ile de kimi zaman magazin gündeminde kendine yer buluyor. Ünlü oyuncu hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü oynadığı diziler ? Sorularına yanıt aranıyor. İşte Hazar Ergüçlü biyografisi ve Hazar Ergüçlü kimdir? detaylı yanıtı…

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992’de Kıbrıs’ta doğdu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği “Gölgeler ve Suretler” adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyona adım attı. Medcezir dizisinde ise Eylül adlı karakteri canlandırdı ve bu rolle ülke çapında ün kazandı. Sonra ise Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karaktere hayat verdi. Yüksek Sosyete adlı dizide ise Cansu rolünü üstlenmiştir. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak "Seher Kuzgun" karakterini canlandırdı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerden. “hazarerguclu” kullanıcı adı ile Instagram’da yer alan Hazar Ergüçlü’nün 3 milyon takipçisi bulunuyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2017 yılında Kar filminde "Müzeyyen" karakterine 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise "Hatice" karakterine hayat verdi.

2018 yılında dijital içerik platformu olan BluTV'de yayımlanan Dudullu Postası adlı dizide "Melis" karakterini canlandırdı.

İlk sezonu, 2018 yılı Aralık ayında yayımlanan Netflix yapımı ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da dört sezon boyunca başrollerden biri olarak "Zeynep Erman" karakterini canlandırdı.

2019 yılında BBC dizisi olan The Mallorca Files adlı dizide "Azra Bolat" karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

2020 yılının Kasım ayında Show TV'de yayımlanmaya başlayan ve 1 sezon süren Alev Alev dizisinde başrollerden biri olarak"Çiçek Görgülü" karakterine hayat verdi.

Funda Eryiğit ve Kubilay Tunçer ile birlikte Timsah Ateşi isimli tiyatro oyununda "Fianna" karakteriyle yer almaktadır.

2022 yılında We Are The Walkers markasının yüzü olarak "Yürüyoruz Dimi" sloganıyla reklam filminde yer aldı.

Hazar Ergüçlü'nün "Sümbül" rolüyle başrolünde yer aldığı Gönül filmi 10 Ağustos 2022'de Netflix platformunda yayınlandı.

Hazar Ergüçlü'nün "Ece" karakterine hayat verdiği ve Kubilay Aka ile başrolleri paylaştığı "Love Snack" uyarlaması Sadece Arkadaşız dizisi, Eylül 2022'den itibaren Exxen'de 15 dakikalık bölümler halinde yayımlanmaya devam etmektedir.

Hazar Ergüçlü; 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Ulaş Tuna Astepe, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir gibi isimleri buluşturan ve Çiğdem Bozali'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "New Amsterdam" uyarlaması olan Hayat Bugün dizisinde Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor "Suzan Mayer" karakterine hayat verdi.Dizi, 8. bölümü ile final yaptı.

Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinemaya destek veren isimler arasında da yer alıyor. Hazar Ergüçlü'nün yapımcısı olduğu ilk film 'Beni Sevenler Listesi' 40. İstanbul Film Festivali'nden Altın Lale En İyi Film Ödülü ile ayrıldı.

Hazar Ergüçlü aynı zamanda yapımcısı olduğu Bomboş filminde "Nazlı" karakteriyle konuk oyuncu olarak da yer aldı.