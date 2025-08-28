Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hollywood dünyasını üzen haber! Floyd Levine hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
‘Norbit’ , ‘Sınıra Doğru’ , ‘Buz’ gibi birçok filmde rol alan Hollywood’un sevilen yüzlerinden Floyd Levine, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood’un sevilen oyuncularından Levine’nin vefatını, gelini Tracy Robbins sosyal medya hesabından paylaştı. Robbins, ünlü ismin vefatına dair duygusal ifadeler kullandı.

ACI HABERİ GELİNİ DUYURDU

Levine’nin gelini Tracy Robbins, usta oyuncunun vefatını sosyal medya hesabından duyurarak şu sözleri paylaştı:

“Sevgili kayınpederim Floyd Levine, 24 Ağustos’ta güzel ailesiyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat etti (muhtemelen birinin ona martini getirmesini diliyordu). Seni çok özleyeceğim, ama biliyorum ki melekleri şimdiden güldürüyorsun.”

Amerikalı oyuncu Floyd Levine, özellikle 1970’lerden itibaren televizyon dizileri ve filmlerde rol aldı, karakter oyuncusu olarak tanındı. Çok sayıda yapımda destekleyici rollerde yer aldı ve Hollywood’da uzun yıllar kariyerine devam etti. Genellikle dram ve aksiyon türlerinde görüdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
