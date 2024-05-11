İbrahim Erkal'ın ölümünün 7. yıldönümünde eşinden duygusal paylaşım

7 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, eşinin ölümün yıl dönümünde duygusal bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan Erkal, “Tüm sevdiklerinin kalbindesin. Senin eşin olmak en büyük gurur. Seni yüreğimde ve şarkılarınla her zaman yaşatacağım” dedi.

Sesi ve kendine has yorumuyla hafızalara kazınan İbrahim Erkal’ın vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Erkal’ın geride bıraktığı eşi Filiz Erkal, ünlü sanatçının ölüm yıldönümünde herkesi duygulandırdı.

49 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Arabesk müzik dalında ön plana çıkan ve ‘Canısı’ , ‘Sen Aldırma’ , ‘De Get Yalan Dünya’ , ‘Ömrüm’ gibi şarkıların sahibi İbrahim Erkal, 49 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonun düşmesi sonucu dengesini kaybetti ve yere kafasını çarparak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan Erkal, 11 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

ŞARKILARLA ANILDI

İbrahim Erkal, ölümünün 7. yıl dönümünde geçtiğimiz akşam düzenlenen etkinlikte şarkılarla anıldı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından Erkal için düzenlenen anma programında, Erkal'ın anısına çıkarılan "Hürmet" isimli albümde yer alan sanatçılar Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge sevilen şarkıları seslendirdi.

YÜREKLERİ SIZLATTI

Öte yandan ünlü sanatçının eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla göz doldurdu. Kalpleri sızlatan bir yazı yazan isim, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllar geçse de hala sevgiyle saygıyla anılan güzel insan… Canım kocam, benim ve tüm sevdiklerinin kalbindesin. Senin eşin olmak en büyük gurur. Seni yüreğimde ve şarkılarınla her zaman yaşatacağım. Mekanın cennet olsun.”